Neus Benítez, una joven de 25 años con esclerosis múltiple, ya ha completado más de la mitad del reto deportivo "Un camino x la EM", una iniciativa que le llevará a recorrer Cataluña de punta a punta con la intención de sensibilizar a la población sobre la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva, así como recaudar fondos y colaborar en tareas de investigación y rehabilitación.

En este desafío, Neus, diagnosticada de Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente cuando tenía 15 años, y con solo un 10% de la visión, atravesará andando toda la Comunidad Autónoma, desde Portbou, en Girona, y hasta Ulldecona, en Tarragona.

En solo 28 días recorrerá un total de 725km, pero no lo hará sola ya que contará con el apoyo de 16 guías del equipo iTriatletes Solidarios, amigos y otras personas voluntarias que se han ofrecido para acompañarla durante todo el camino.

Dar visibilidad y concienciar

Pese a la dificultad del reto, Neus tiene una gran motivación, y es que su compañera sentimental sufre Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva, la forma más discapacitante de la enfermedad que está marcada por un empeoramiento constante de los síntomas. Solo a un 15% de las personas con esclerosis múltiple se las diagnostica de EMPP y hasta hace poco no había tratamientos.

“Conviviendo con una persona con este tipo de EM me he dado cuenta de que es muy diferente de la mía. Cómo se trata de una forma minoritaria, muchas veces es olvidada, por eso este año me he propuesto darle visibilidad e intentar poner mi granito de arena para colaborar en la investigación y la rehabilitación, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con EMPP”, declara Neus sobre su proyecto.

Los fondos recaudados de la iniciativa “Un camino x la EM” se destinarán a la Fundación Esclerosis Múltiple y a Esclerosis Múltiple España. La misión de las cuales es promover acciones asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad.

