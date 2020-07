La remontada de Marc Márquez en el primer Gran Premio de la temporada celebrado en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, una de las más inteligentes del español, acabó con un sabor amargo y reduce considerablemente sus opciones para revalidar el título de campeón.

Márquez era fuerte y sus rivales lo sabían, salió tercero y se puso líder. Una cabeza de carrera que aguantó hasta la quinta vuelta, momento en el que, todavía con el depósito lleno, y un exceso de confianza le mandaron a la grava, pero lo salvó con las herramientas que solo él conoce.

No fue suficiente, a ocho segundos de Fabio Quartararo, y ya en la decimosexta plaza la remontada que comenzó el piloto de Honda fue una de esas que demuestran estar un pasito por encima del resto. Poco a poco fue pasando, inteligentemente, a pilotos y pilotos hasta volver a encontrarse con Maverick Viñales en la segunda posición.

Y entonces llegó el error, el que le hizo salir volando en la curva 3. Fue un fallo en la electrónica de su RC213V la que le hizo perder todas las opciones, y lo peor, la que le hizo acabar en el centro médico y con una fractura del tercio medio del húmero derecho, más una posible paresia del nervio de esa zona.

¿Y ahora qué?

Las cosas no serán nada fáciles para el número ‘93’. Su presencia en el Gran Premio de Andalucía que comienza en apenas cuatro días es impensable, y poder correr el próximo 9 de agosto en la República Checa tampoco es seguro, todo dependerá de cómo vaya evolucionando en su recuperación.

Una recuperación que será más larga de lo que a cualquiera, y sobre todo a él le hubiese gustado. Por ello, en este campeonato donde, de momento, solo hay confirmadas trece pruebas, revalidar el título e igualar a Valentino Rossi es una cita a contrarreloj y en la que, puede no depender de si mismo. Las posibilidades se han reducido considerablemente.

Sus rivales que, aunque desean que se recupere lo antes posibles y todavía es pronto, han empezado a hacer sus cábalas de cara a final de temporada. Entre ellos, el joven Fabio Quartararo, actual líder del mundial. También Maverick Viñales que terminó en el podio en la primera cita de Jerez.

Porque cualquiera se hubiese conformado con 16 puntos esenciales para el campeonato, pero el de Cervera no es de esos que se conforman, sino no tendría ya ocho títulos mundiales. Marc Márquez es de esos que llevan en su ADN el intentarlo hasta el final, si no, sería ir contra sus propios principios.

Ahora el seis veces campeón de MotoGP solo piensa en recuperarse y en “volver lo antes posible y más fuerte”, como prometió en sus redes sociales a los miles de aficionados que esperaban una noticia sobre su estado. Porque “aunque a veces las cosas no salen como nos gustaría, lo más importante es levantarse y seguir adelante”, escribió Marc Márquez.

A veces las cosas no salen como uno espera pero lo más importante es levantarse y seguir adelante. Espero que hayáis disfrutado la remontada!Ahora toca pasar por el quirófano el próximo martes y fijar la fractura del húmero.Os prometo que volveré lo antes posible con más fuerza???? pic.twitter.com/CKehjhofh0 — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 19, 2020

