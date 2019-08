El equipo compuesto por Valentin “risze” Liradelfo, Maurice “AceeZ” Erkelenz, Lukas “korey” Zwingmann, Théophile “Hicks” Dupont y Léo “Alphama” Robine, cinco jugadores europeos que compiten en la división continental de la Rainbow Six Pro League y la liga nacional francesa bajo el nombre de Looking for Org, pasarán a formar parte del Vodafone Giants.

Será la próxima semana en “The Six Major Raleigh”, en Carolina del Norte, donde dicho conjunto competirá por primera vez bajo el nombre del equipo malagueño. Después de un año jugando juntos, decidieron abandonar LeStream Esports y manifestaron abiertamente la búsqueda de un club bajo el que competir. Fue entonces cuando Vodafone Giants decidió incorporar en sus filas a estos cinco jugadores.

This is our chance to be back on top and challenge the gods once again.



Esta es nuestra oportunidad de subir a la cima y desafiar a los dioses otra vez más.#WeAreGiants #VodafoneGiants pic.twitter.com/3IjnF0v2iG