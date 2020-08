Uxua Modrego es una navarra de 18 años que compaginaba el sófbol con el lanzamiento de jabalina hasta que se decantó por el primero en Estados Unidos para poder seguir progresando, debido a que allí existe una mayor tradición de practicarlo que en España.

Para Modrego, "la decisión no fue fácil" porque disfrutaba de ambos deportes, pero al final hubo un factor diferencial. "Me guié más por la diferencia de nivel que hay entre el sófbol de aquí y el de España, porque en España es un deporte muy minoritario y consideré que podía aprender más aquí sobre sófbol que sobre jabalina, ya que es un deporte muy conocido y que mucha gente practica," explica en una entrevista con el Comité Olímpico Español (COE).

A la joven sofbolista el confinamiento le pilló en Estados Unidos, y decidió pasarlo allí porque podía salir a la calle y "hacer deporte, salir a andar y a montar en bici." También le ha permitido poder centrarse en sus estudios universitarios de Biología, algo que agradece, porque "tenía más tiempo" ante la ausencia de entrenamientos, pero "a la vez es malo porque al tener todas las redes sociales, hay que ser muy disciplinado para no pasarte las fechas de los exámenes, hacer las tareas, realizar el esfuerzo día a día porque si no, no aprendes con las clases online."

"Estaba aquí en Texas, en España lo decretaron un poco antes que aquí y pensé que no llegaría. Pero al día siguiente, mientras viajábamos a un partido, en mitad del viaje el autobús se dio la vuelta y nos enteramos por Twitter y redes sociales que se estaba cancelando la temporada. Fue ahí cuando los entrenadores nos explicaron todo. Es cierto que a nadie le gustó la decisión, pero lo entiendes porque al final es lo adecuado y lo que se tiene que hacer para combatir este virus," recuerda sobre el momento en el que se decretó el confinamiento Uxua.

Su familia, clave en su vida deportiva

La navarra se inició en el sófbol gracias a la tradición familiar, ya que su padre y su hermano jugaban al béisbol, y ella siguió sus pasos hasta que tuvo que cambiarlo por el sófbol. "Se puede decir que me crié en el campo de béisbol, yendo los fines de semana a verlos. En España, antes de que se cambiara la norma, las chicas no podían jugar hasta cierto nivel. El año que no sabíamos si iba a poder seguir jugando a béisbol, decidí probar el sófbol a ver si me gustaba, porque era lo más parecido al béisbol," cuenta. Su familia también fue clave en que pudiera practicar sus dos pasiones, el sófbol y el lanzamiento de jabalina, al mismo tiempo.

"Compaginarlos era fácil y difícil al mismo tiempo. Era fácil ir a los entrenamientos, porque los de jabalina, sobre todo los físicos, me servían para el sófbol, se complementaban. He tenido suerte porque siempre he podido competir en las dos, pero con la ayuda de mis padres que conducían de un lado a otro. Tenía competiciones de jabalina en una ciudad el sábado y partido de sófbol el domingo y teníamos que viajar de noche. A mí no se me hacía difícil porque me gustan mucho los dos, pero si preguntas a mis padres fácil no era," revela Modrego.

Sin embargo, para ella esto es muestra de la unión que existe en su familia y del pilar que suponen sus padres para ella. "Han estado a cada sitio que he ido, me han llevado, han viajado conmigo, han pasado noches en el coche, me han ido a ver competir... Sin ellos no estaría donde estoy y no habría llegado lo lejos que he llegado. Mi padre fue quien me introdujo a este mundo del sóftbol, pero los dos han sido un apoyo siempre, siempre me han entendido y siempre me han acompañado donde fuera, así que sin ellos no sé qué habría pasado," afirma.

Los Juegos Olímpicos, el sueño que ya es posible

El sófbol vuelve como disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y aunque España no alcanzó la clasificación, los aficionados a este deporte podrán por fin verla en la máxima competición deportiva. Modrego quiso valorar positivamente el papel de la selección española , al declarar que "hicimos muy buen papel en el Europeo y en el preolímpico. Clasificarnos para el preolímpico ya me parece una actuación muy buena y me da esperanzas de que vamos a seguir creciendo. No sé si seremos olímpicos en 2024, pero no tengo ninguna duda de que vamos a luchar por llegar ahí y que vamos a seguir creciendo poco a poco, quién sabe."

"Es verdad que el atletismo es el deporte rey en los Juegos Olímpicos y, obviamente, como persona que ha practicado el atletismo durante unos cuantos años me he imaginado ahí, he soñado con ello y sería muy guay estar ahí," dice la navarra.

Ese sería su "sueño como deportista, como el de cualquier deportista," pero como sabe que "es díficil," a su vida deportiva solo le pide "poder vivir de esto, poder dedicarme a ello profesionalmente de cualquier manera posible. Primero jugando y más adelante entrenando, pero dedicarme a este deporte o al deporte en general." Y termina haciendo un llamamiento para que la gente le dé una oportunidad al sófbol .

"Les diría que lo prueben y que le den una oportunidad porque engancha. Tiene algo diferente que una vez que lo entiendes te engancha y no puedes soltarlo," concluye.

