Alejandro Valverde no pudo revalidar este domingo su título de campeón del mundo de fondo en carretera de ciclismo al abandonar "congelado" a unos 100 kilómetros de la meta y es el danés Mads Pedersen el nuevo 'arcoíris'', mientras que el mejor español en Yorkshire ha sido Gorka Izagirre, noveno.

"Me hubiese gustado terminar, estar ahí delante por respeto a los compañeros y a España en general. El año pasado se podía, este año no ha sido el caso... iba totalmente congelado", lamentó el murciano, que no pudo revalidar el título tan brillantemente conseguido en 2018 en Innsbruck (Austria).

El danés Mads Pedersen dio la sorpresa proclamándose campeón del mundo, una carrera de 261 kilómetros en la que el ciclista de 23 años se hizo con el triunfo inesperadamente ante el italiano Matteo Trentin, favorito, y quien lanzó el sprint final de un trío de cabeza en el que el suizo Stefan Kung, uno de los héroes de una prueba dantesca por las condiciones meteorológicas, se llevó el bronce.

Los Izagirre, mejores españoles

Sin Valverde en el tramo decisivo, los mejores españoles fueron los vascos Gorka y Ion Izagirre, noveno y decimosexto dentro del grupo principal que llegó a 25 segundos del ganador. Que terminó en 6 horas, 27 minutos y 28 segundos.

Gorka casi enlaza con el quinteto cabecero en la penúltima vuelta, pero le faltaron unos segundos y luego ya no tuvo ayuda.

También abandonó la carrera, en su caso por problemas estomacales, el asturiano Iván García Cortina, en principio la segunda baza de la selección española.

"Hacía muy malo, muchísimo frío, viento, lluvia y yo iba totalmente congelado. Para seguir y bajarme más adelante, he decidido bajarme ya en el (kilómetro) 170", añadió Valverde en declaraciones distribuidas por la Federación Española de Ciclismo (RFEC).

La delegación española se despide de estos Mundiales en Gran Bretaña sin haber subido al podio.

En la contrarreloj masculina ni Jonathan Castroviejo, que era la mejor opción, ni Lluis Mas, pudieron estar cerca de los puestos de honor que coronó a Rohan Dennis, campeón y que ha vuelto a poner en un papel estelar al joven Remco Evenepoel, segundo con tan solo 19 años.

practicodeporte@efe.com