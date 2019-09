Las pruebas élite de los Mundiales de Ciclismo en carretera de Yorkshire (Reino Unido), un evento que de momento están marcados por las fuertes lluvias que están arreciando sobre el circuito durante estos primeros días, y en el que la selección española parte como principales bazas a Jonathan Castroviejo, en la contrarreloj del miércoles, y Alejandro Valverde, en el de ruta del domingo.

Valverde , que defiende el título logrado el año pasado en Innsbruck , es una de las grandes opciones de España para salir con medalla de tierras británicas. Sin embargo no será la única bala del equipo. A su lado tendrá a un gran equipo y a una segunda bala como Iván García Cortina, que llega en un gran momento de forma y cuyo estilo se adecua muy bien a este sinuoso recorrido de Yorkshire.

Castroviejo, reto complicado

Además, en la contrarreloj de este miércoles competirá el vasco Jonathan Castroviejo, que siempre es un valor seguro en este tipo de competiciones y que buscará estar entre los mejores, aunque llegar hasta plazas de podio será realmente complicado teniendo en cuenta que tendrá en frente a especialistas como Primoz Roglic, ganador de la última Vuelta a España, Rohan Dennis, actual campeón, o grandes especialistas como Victor Campenaerts, Yvs Lampaert, Stefan Küng o el jovencísimo Remco Evenepoel.

El mismo Castroviejo es consciente de la dificultad de la carrera este año y así lo explica. "Otros años quizá he llegado más confiado, pero es que este año la última crono que he disputado al 100% ha sido la del Campeonato de España. No tengo la confianza de haber hecho un resultado bueno hace poco. Tengo que mentalizarme para sufrir, para hacerlo lo mejor posible y si me sale bien podré estar en los puestos de delante. Quizá, cuarto, quinto, octavo… No sé".

A su lado estará el balear Lluis Mas, cuyos objetivos son menos ambiciosos que los de Castroviejo, aunque el corredor se ha mostrado encantado de poder participar en una contrarreloj del Campeonato del Mundo.

Valverde, confiado

Sobre la carrera del domingo, el grueso del equipo sigue en Alicante preparando la competición. El murciano Alejandro Valverde será el jefe de filas y después de su segundo puesto en La Vuelta llega con ilusión y ganas a este campeonato.

Pascual Momparler, seleccionador nacional, también se muestra feliz de lo que está viendo hasta el momento. “Estamos muy contentos, el ambiente es formidable y seguro que se va a reflejar en la carretera. Estábamos muy cansados de La Vuelta, está costando poner el motor en marcha después de cinco días de parón, pero hemos hecho ya dos entrenamientos muy fuertes, uno de ellos de 7 horas, y ya hoy tendrán las piernas con un tono bueno como el que tenían en la Vuelta a España”, ha señalado.

El propio Alejandro Valverde ha querido explicar sus sensaciones. "La concentración va muy bien; aquí estamos para intentar recuperar al máximo posible. Ya nos conocemos todos de muchos años, pero cada uno corre en un equipo y al llegar aquí nos juntamos, hacemos convivencia, y para la carrera pues es mucho mejor. Va todo bien, entrenando bien, y con ganas, que es fundamental”.

Además, ha puesto el foco en la concentración, que fue clave el año pasado. "Eso no quiere decir que este año se nos vaya a dar tan bien, pero vimos que hacer una concentración una semana antes del mundial es genial, se gane o no se gane”, ha terminado por resumir el murciano.

Practicodeporte@efe.com