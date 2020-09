Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol femenino, anuncio este miércoles la convocatoria para el encuentro clasificatorio de la Eurocopa 2022 frente a Moldavia, el 19 de septiembre a las 19h en Chisnau, al tiempo que en la rueda de prensa virtual mandó un mensaje de ánimo a la internacional Virginia Torrecilla, intervenida de un tumor cerebral semanas atrás.

Las dos principales novedades son Ainize Barea 'Peke' (Deportivo) y Teresa Abelleira (Real Madrid).

"Le mandamos no solo nuestro apoyo sino el de todo el fútbol femenino español. Estamos con ella, sabemos que se va a recuperar pronto. Todos queremos que vuelva con nosotros lo antes posible y estoy convencido de que así va a ser", dijo Vilda.

Orgullo enorme

"Lo que transmite cuando estás con ella la hace merecedora de un orgullo enorme que tenemos todos, es el comportamiento de una jugadora de la selección española. Cualquiera de la selección se hubiera comportado así. Es un motivo para inspirarnos y para hacernos mejores", añadió.

La cita llega después de que muchas futbolistas lleven tiempo sin competir: "Preocupación la justa. Me ha sorprendido el nivel físico y de ritmo que he visto en el Barcelona y en el Atlético en la Champions . Es signo de que han trabajado muy bien durante el confinamiento. Sé que las jugadoras son muy disciplinadas, lo han dado todo".

"No hemos tenido que lamentar ninguna lesión grave en Champions y todas las jugadoras menos las del Rayo llevan varias semanas entrenando. No es algo que me preocupe ahora mismo. Espero que pronto tengamos una fecha de inicio de la liga para saber desde cuándo las jugadoras van a estar compitiendo", agregó.

Al hilo del arranque de la campaña, indicó: "Confío totalmente en quienes están trabajando en cuadrar el calendario, en ver el formato. La decisión del inicio está un poco condicionada por el protocolo y cuando salga sabremos cuándo empezamos. A partir de ahí se podrá decidir cómo se puede competir".

"En cuanto a la selección, no creo que tenga incidencia directa si hay un formato u otro. Se está trabajando en ello, se busca una liga con el formato más competitivo y que mantenga coherencia con el pasado. Creo que se resolverá todo, que todos tendremos una buena competición pronto. Cuando haya una fecha de inicio todo pasará rápidamente. Volveremos a disfrutar de la Primera Iberdrola", opinó.

Pese a la incertidumbre, el mercado no para: "Creo que este año habrá más nivel todavía, el mercado de fichajes ha sido movido. Hay equipos que se han reforzado muy bien. Me llamó la atención la puesta en escena del Atlético en Champions, con cinco en el once titular que nunca habían jugado. Parecía que habían jugado juntas mucho tiempo. Estoy deseando poder ver competir a todos los demás. Estoy convencido de que vamos a volver a ver un año más la mejor competición hasta la fecha", agregó.

"El nivel del fútbol español sigue creciendo"

El nivel del fútbol femenino español sigue creciendo: "Acabo de terminar una reunión con los observadores de UEFA donde se ha analizado la Champions. Por datos objetivos los equipos españoles están al nivel de los mejores. Es importantísimo el convencimiento que tienen ahora mismo las jugadoras de que podemos competir contra cualquiera y ganarlo. Y lo de ganarlo yo creo que llegara muy pronto".

Para ello ganar a Moldavia es importante: "Es una de las últimas salidas. Digamos que el nivel de Moldavia está por encima de Azerbayán y que juega un poco más adelantado y alegre. Tiene jugadoras con calidad, que pueden crear peligro. Intentarán dar lo mejor de sí mismas. Es un partido muy importante. Nuestra ilusión es estar en la Eurocopa, eso pasa por ganar este partido".

Convocatoria

Las guardametas serán Lola Gallardo (Olympique de Lyon), Sun Quiñones (Real Sociedad) y Sandra Paños (Barcelona).

Como defensas acudirán Irene Paredes (PSG), Mapi León (Barcelona), Ona Battlé (Manchester United), Ivana Andrés (Real Madrid), Andrea Pereira (Barcelona), Marta Corredera (Real Madrid), Leila Ouahabi (Barcelona) y Ainhoa Vicente (Athletic).

En el centro del campo Vilda contará con Alexia Putellas (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Amanda Sampedro (Atlético), Irene Guerrero (Levante) y Teresa Abelleira (Real Madrid).

Las delanteras convocadas son Jenni Hermoso (Barcelona), Lucía García (Athletic), Mariona Caldentey (Barcelona), Marta Cardona (Real Madrid), Alba Redondo (Levante) y Ainize Barea 'Peke' (Deportivo).

