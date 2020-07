Hace un mes, el 13 de junio, Virginia Pérez Mesonero se hizo con el récord de La Bucardada, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uniendo las cimas de tres dosmiles en 4h48:26. Era el primero de los tres retos de la atleta para este verano.

Para el siguiente apostaba por el Garmo Negro, de 3.064 metros, en Huesca, pero éste tendrá que esperar ya que parece que se resiste la nieve. "Esta semana la nieve aún sigue presente. Parece que se ha cebado con su canal, ya he visto varios rescates allí este año. La montaña manda y la paciencia es una gran virtud", comenta.

Es por ello que la corredora del Team Sport HG AML ha centrado su próximo objetivo en otro reto, el de establecer el viernes 31 de julio la mejor marca femenina en Bisaurin, también en Huesca, ya que solo hay registro masculino. Fue el conseguido el pasado 23 de junio por Fran Naval con un tiempo de 1h35:50, que mejora el récord que Toño Algueta tenía desde 2018 con 1h38:44.

Emblema del Pirineo Occidental

El pico Bisaurin, a 2.670 metros, es el de mayor altitud en el Pirineo Occidental, entre el paso de Somport y el mar Cantábrico. Es una montaña de fácil acceso y cuya mayor dificultad técnica está en su fuerte pala final. Está situado entre las zonas de Oza (al oeste) y Anayet (al este), entre los valles de Echo y Aragües. Lo cierra al norte el río Aguas Tuertas (Río Aragón Subordán), que hace un giro y cruza el Valle de Echo marcando el límite occidental, y al este se suele considerar que el puerto de Aisa.

Al pico Bisaurin se puede ascender desde diferentes lugares, siendo el refugio de Lizara el más próximo a la cima y con diferentes subidas: Lizara por el collado del Foraton, Lizara por la cara Norte y Lizara por las Fetas (desnivel 1.130 m).

También se puede ascender desde el refugio de Gabardito (desnivel 1.290 m), desde Oza/Guarrinza (desnivel 1.530 m), desde Sansanet (desnivel 1.345 m) o desde Les Forges d'Abel (desnivel 1.400 m).

La ruta elegida por Virginia será desde la Selva de Oza, desde el Puente Mirador de Santa Ana, punto más bajo del valle. El recorrido es de 10,3 kilómetros con un desnivel positivo de 1.700 metros.

"He elegido este reto por ser uno de los picos más emblemáticos y altos del Pirineo Occidental. Es un recorrido muy interesante, con diferentes tramos que lo hacen muy entretenido. Además llegar a la cima del Bisaurin te da uno de las mejores vistas del Pirineo. Me gustaría con esta serie de retos motivar a las mujeres, ya que en muchos picos o sendas no hay aún registros femeninos y sería un buen año para empezar con ello", declara Virginia Pérez Mesonero.

