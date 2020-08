Virginia Pérez Mesonero sigue sumando desafíos en este año sin carreras. En junio conquistó La Bucardada, en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, después se quedó a cinco minutos del récord masculino del pico Bisaurin y el último récord lo ha protagonizado al batir la marca registrada por Oihana Kortazar en el Garmo Negro de 3.064 metros, el tresmil más popular del Valle de Tena.

Virginia completó la distancia de 4,4 kilómetros y un desnivel positivo de 1.430 metros en el Pirineo en un tiempo de 1h10:25 con un único ascenso, superando el anterior 1h24:37.

El ascenso del Garmo Negro se cuenta desde una esquina del Ibón de Baños, situado en la base del Balneario de Panticosa, desde que Toño Algueta logró el primer récord en 2017.

"Me he encontrado fuerte desde el principio, ya tenía muchas ganas de hacerlo. He disfrutado mucho, he dado todo. Sé que se puede mejorar porque he tenido alguna equivocación en la última pala cogiendo una zona más complicada y técnica, pero en definitiva las sensaciones fueron buenas y me voy con un buen sabor de boca, con un buen tiempo y con muchas ganas de seguir disfrutando del monte y de seguir con mis retos que me están viniendo genial en este año sin carreras", confesó.

El siguiente reto de Virginia Pérez Mesonero, sin fecha aún, será otro en Monte Perdido.

