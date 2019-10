La selección femenina de baloncesto, uno de los equipos más sólidos de España, regresa con una nueva convocatoria y con la mirada puesta en el próximo Preolímpico de febrero de 2020. Para prepararse, el equipo de Lucas Mondelo afrontará dos encuentros próximamente, el viernes 15 de noviembre en Zamora, y el domingo 17 en Palencia, y serán ambos ante Francia.

Regreso de Alba Torrens

El preparador español ha dado una lista de 16 jugadoras a la que regresa Alba Torrens y donde entra Maite Cazorla. Después de revalidar este verano el título de campeonas de Europa , las españolas saben que tienen por delante unos meses decisivos para llegar a punto a ese exigente preolímpico que tendrá lugar el próximo mes de febrero.

"Las chicas realizarán en esta concentración una preparación específica para el Preolímpico de febrero, donde no tendremos casi margen para trabajar. Hemos confeccionado una lista de 16 jugadoras para esta concentración. Solemos manejar una de 18 o 20, pero en esta ocasión Astou Ndour y María Conde no estarán por lesión. Como novedad, debutará Maite Cazorla. A su vez, Alba Torrens vuelve a incorporarse al grupo, aunque no jugará estos dos amistosos porque "se encuentra en la fase de recuperación de su lesión", ha explicado el propio Lucas Mondelo.

Un Preolímpico decisivo

Siguen en el equipo diez de las campeonas de Europa de este verano, el grueso del equipo. Y es que España lleva siete campeonatos internacionales sin bajarse del podio, un bagaje suficiente como para confiar en que las chicas logren el objetivo de clasificar a la selección para los próximos Juegos de Tokio 2020.

Según ha informado la Federación Española de Baloncesto, el equipo se concentrará en Palencia el lunes 11 de noviembre y permanecerá hasta el día 15, fecha en la que se enfrentará por primera vez a Francia. Algo que se repetirá dos días después en Zamora. Ambos partido se podrán seguir en directo por Teledeporte.

Mondelo se siente confiado con el equipo y ha querido dejar claro que "no os defraudaremos. Ofreceremos lo de siempre: intensidad, ritmo, valores y ese baloncesto tan dinámico y que tanto os gusta. Es una oportunidad única de ver a dos de las mejores selecciones del continente y a las futuras promesas que pronto serán estrellas de ambos países", ha cerrado el seleccionador.

