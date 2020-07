El sábado 8 de mayo de 2021 a las 20:45 horas es la fecha elegida para la disputa del histórico partido que enfrentará al XV de León con los Classic All Blacks en el Estadio Wanda Metropolitano.

Este encuentro que inicialmente estaba programado para el 29 de mayo de este año tuvo que ser cancelado debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, tal y como informaron el 15 de abril para seguir con as restricciones impuestas por las autoridades sanitarias.

Kiwi House, empresa organizadora estudió la posibilidad de celebrarlo en el mes de septiembre, todavía en el presente año, pero tras consultarlo con las instituciones y organizaciones oficiales se acordó posponerlo un año, aunque en el mismo escenario.

Un partido histórico

Tras confirma que el Wanda Metropolitano seguirá libre para su disputa, Kiwi House ha querido agradecer a Javier Tebas y al Atlético de Madrid su implicación para cerrar la fecha en el calendario, lo antes posible, además de a la Federación Española de Rugby y a los Classic All Blacks.

Además, de a las principales instituciones, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid por el respaldo absoluto, también incluye el agradecimiento a los aficionados del rugby español en general “la comprensión y colaboración durante este periodo de incertidumbre”.

Aficionados que han mantenido la adquisición de las 37.000 localidades, salvo tan solo un 10% que ha solicitado la devolución de las mismas, hasta la fecha. La FER informa que las entradas adquiridas servirán para entrar al estadio el 8 de mayo de 2021.

Por otra parte, esta previsto que el fin de semana del ocho y nueve de mayo se celebre, también en la capital de España el Festival Nacional de Rugby Base, en categorías Sub -10, sub -8 y sub – 6.

practicodeporte@efe.com