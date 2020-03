#YoCorroEnCasa Challenge, organizado por el periodista Albert Jorquera y con la participación de tres de los mejores corredores de montaña del mundo como Pau Capell, Tòfol Castanyer y Kilian Jornet, logró recaudar con un maratón virtual 82.940 euros para luchar contra el coronavirus.

La intención de este reto fue reunir al máximo número de personas corriendo al mismo tiempo desde sus domicilios para un maratón solidario. En total hubo 7.429 dorsales de participantes, se completaron 73.747 kilómetros y se recaudaron 82.940 euros.

Los participantes debían hacer una donación en la web (www.yomecorono.com) a beneficio del equipo de médicos e investigadores de la Fundación Lucha contra el Sida, IrsiCaixa y el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

Con ese donativo se ayudará al equipo de médicos e investigadores que ha empezado un ensayo clínico pionero para definir qué fármacos servirán para tratar de manera inmediata a los infectados, prevenir el contagio en sus contactos y buscar una vacuna contra el virus.

Distancia a elegir

Kilian , Pau, Tofol y el resto de participantes pudieron elegir la distancia a recorrer en sus domicilios, desde un kilómetro hasta los 42 del maratón, sobre la superficie que considerasen: cinta de correr, jardín, pasillo...

Albert Jorquera deja claro que "el objetivo no es competir, ni ser los más rápidos o fuertes, sino concienciar a todo el mundo de quedarse en casa, mantenerse activo y ser solidarios con la gente que está luchando para detener esta pandemia".

"Un día contaré a mis nietos una historia sobre un virus y casi 7.500 runners que decidieron correr en casa. Aún así, ese día olvidaron por unos momentos que vivían confinados y disfrutaron. Lo de que todo empezó con un pique en Twitter no se lo contaré porque no me van a creer", comentó Tofol Castanyer al término de su reto.

¡Miles de gracias a todos los que participásteis en el #YoCorroEnCasa Challenge! ?????? Me gustaría conocer vuestra historia, como vivistéis el día de ayer. ¿Me lo contáis enviando un email a albert@albertjorquera.com? ???????????? #YoMeCorono pic.twitter.com/K5y5sr7yhR — Albert Jorquera (@albertjorquera) March 29, 2020

practicodeporte@efe.com