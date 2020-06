El boxeador español Youba Sissokho ha explicado que no ha sido fácil para él el confinamiento, ya que su madre se quedó atrapada en Senegal y tanto él como su padre han estado realmente preocupados.

"La noticia del aplazamiento de los Juegos nos pilló por sorpresa. Nadie se esperaba algo así. Cuando empezó el Estado de Alarma nos encontrábamos en el primer torneo clasificatorio en Londres".

Dicho aplazamiento le ha beneficiado al deportista nacional. "He estado lesionado últimamente y aún me estoy recuperando. Este tiempo extra va a suponer un beneficio tanto mental como físicamente para volver al ring al 100%"

Sissokho sigue muy relacionado con Senegal, un país al que envía material de boxeo para que los niños de allí conozcan el deporte. "Nunca hay que olvidar de dónde vienes. Tus raíces son tu fuerza y tu poder. He participado en obras sociales, tanto en España como en África. Tengo actualmente varios proyectos ilusionantes", cuenta.

El problema del racismo

También, y teniendo en cuenta todo lo sucedido en las últimas semanas, ha explicado su punto de vista respecto al racismo. "Es algo que sigue existiendo. Mi familia fue de las primeras en venir a España y no había mucha familiarización con la raza negra, por lo que yo recibí mucha discriminación por mi color de piel siendo pequeño, en el colegio, en el barrio, etc. Sin embargo, a nivel deportivo, compito en un deporte tan noble como grande, donde los valores como el respeto y la humildad prevalecen, ante todo".

Por eso, Youba cree que "ya es hora de decir basta" y de "darnos cuenta de que todos somos iguales. Hay que poner fin a este pensamiento obsoleto, nadie debería discriminar por su raza, género, condición sexual ni ningún otro motivo de este tipo".

Tokio 2020, su gran objetivo

Ahora mismo con lo que sueña el boxeador español es con esos Juegos de Tokio, después de no haber podido dar su mejor rendimiento en Río 2016. "Recuerdo esa experiencia con una sensación agridulce, pero ahora me siento más fuerte. Creo que estoy capacitado para enfrentarme a cualquier boxeador. Siento que dentro de mí hay mucho coraje, garra y fuerza. Todo esto es gracias a los maravillosos padres que tengo. Con mi trabajo diario, la bendición de Dios, el apoyo de los míos y con un poco de suerte, no tengo ninguna duda de que el mundo entero sabrá quién es el León".

Sobre la importancia del Comité Olímpico Español, Youba tiene claro que "Alejandro Blanco es un gran defensor" de su deporte. "Siempre intenta aportar su granito de arena y nos demuestra su cariño y admiración. Siempre ha estado preocupado por mí".

Además, también ha querido agradecer el apoyo de la "Federación de Boxeo", con Felipe Martínez a la cabeza, Rafa Lozano y Carlos Peñate como grandes entrenadores".

Practicodeporte@efe.com