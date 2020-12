Los 'Silvestre del Año', que cumplen su 29 edición este 2020, los concede la Agrupación Deportiva San Silvestre para reconocer el esfuerzo, dedicación y logros de deportistas y personas vinculadas con el deporte o con la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana. En esta ocasión, el deporte y la música estuvieron unidos en el estadio de Vallehermoso.

Entre los galardonados estuvo la atleta venezolana Yulimar Rojas, doble campeona del mundo de triple salto y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, que recibió su premio en reconocimiento a su récord mundial en pista cubierta que obtuvo con un salto de 15,43 metros esta temporada.

El 21 de febrero de 2020, en el Mitin de Madrid, Yulimar Rojas batió el récord mundial de triple salto en pista cubierta con 15,43 metros, una marca que superó el récord anterior de 15,36 que estaba en posesión de la rusa Tatiana Lebedeva desde 2004.

"Ahora quiero ponerme la meta de los 16 metros y poder ser la primera mujer en conseguirlo es lo que me motiva. No es fácil pero tampoco es imposible. Estoy trabajando fielmente para lograrlo. Soy una atleta que se pone muchos retos y que no para hasta lograrlos", dijo a EFE la deportista venezolana, que entrena en Guadalajara junto a Iván Pedroso.

Yulimar, especialista en triple salto y elegida mejor atleta del año por World Athletics, dejó la puerta abierta a poder "correr y disfrutar, en un futuro", la San Silvestre Vallecana, carrera de diez kilómetros que se disputa cada año por las calles de Madrid el 31 de diciembre.

Deporte y música

El gimnasta David Gómez, que utiliza muletas para poder andar y participó en los Campeonatos de España absolutos de gimnasia de Valencia en 2019, también fue galardonado con un 'Silvestre del año' por sus "valores deportivos".

"He tenido mucha suerte con mi familia porque siempre me han apoyado y creo que las muletas no pueden ser un obstáculo para disfrutar la vida como cualquier otra persona", confesó.

El resto de premiados con los 'Silvestres del año' fueron el judoca Niko Sherazadishvili, el Club de Fútbol infantil Las Rozas; Gerardo Mediavilla, jefe del Servicio de Relaciones Exteriores del Instituto Municipal de Deportes de Madrid; Gerardo Riquelme, subdirector del diario Marca, y el grupo musical Los Secretos.

Álvaro Urquijo, líder de la banda madrileña, cogió el órdago que le lanzó la organización de la carrera y, para una próxima edición, se comprometió a que Los Secretos actúen antes de la carrera en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu.

practicodeporte@efe.com