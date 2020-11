Los que no quieran desayunar en casa, pueden tener un desayuno en la "merendilla" de la mañana en el colegio. EFE/Lex Lieshout

Tras las horas de sueño, un desayuno saludable aporta energía para afrontar las actividades diarias. No obstante, los especialistas aclaran que si los niños no quieren desayunar, no se les debe obligar.