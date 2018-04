El éxito de taquilla de ‘Jurassic Park’ y de premios de ‘Schindler’s List’ convirtieron a Steven Spielberg en un gran triunfador hace 25 años, pero no fueron los únicos filmes que se hicieron un hueco en la historia del cine: ‘Philadelphia’, ‘The Fugitive’, ‘The Nightmare Before Christmas’ o ‘In the name of the Father’ ocupan un lugar privilegiado en la memoria cinéfila.