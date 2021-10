Promover ciudades más sostenibles para la adaptación y mitigación al cambio climático y lograr urbes resilientes tomando en cuenta la salud y el bienestar de las personas son algunos de los objetivos de los gobiernos municipales, cuando este 31 de octubre se celebra el Día de las Ciudades.

"Mejor Ciudad, Mejor Vida" (Better City, Better Life) es precisamente el lema de ONU Hábitat para la celebración este año del Día de las Ciudades, con un subtema Adaptar las Ciudades para la Resiliencia Climática (Adapting Cities for Climate Resilience), para recordar la necesidad de convertir a los centros urbanos en lugares amables climática y socialmente para los ciudadanos.