Expertos africanos en salud pública se mostraron hoy preocupados ante la posibilidad "no hipotética" de que África no disponga de un acceso equitativo a la vacuna contra la covid-19 frente a potencias como Europa, y predijeron que la vacunación no comenzará en el continente antes de mediados de 2021.

"Lo que me preocupa es que la (campaña) de vacunación se complete en Europa y que entonces comiencen las restricciones como ya sucede con la vacuna contra la fiebre amarilla, y nuestra población se quede varada", manifestó hoy en una conferencia virtual el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC África), John Nkengasong.