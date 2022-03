El escritor Alejandro Palomas ha dicho este jueves que la comisión del Defensor del Pueblo que va a investigar los abusos sexuales infantiles "no me vale, no es suficiente" porque, a su juicio, debe contar con poderes coercitivos para obligar a comparecer en la misma.

"Es como si vas a una tienda y el vendedor es encantador pero lo que tiene de producto no te vale, igual", ha descrito Palomas durante la rueda de prensa que se ha celebrado hoy en Barcelona para presentar la nueva Plataforma Tolerancia 0, que ha solicitado la creación de una comisión de la verdad en Cataluña.