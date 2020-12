El acuartelamiento en América, bien sea por decisión propia o por el cierre de las actividades no esenciales nuevamente decretado en varios países, parece ser la mejor forma de evitar que sigan al alza los 31,5 millones de casos de coronavirus que tiene hasta este viernes la región.

A pesar de que esta semana el mundo vio con esperanza la aplicación en Estados Unidos de las primeras vacunas de Pfizer y su socio alemán BioNTech, y de que se espera la aprobación en esa nación del suero de la farmacéutica Moderna, hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que América registró su peor cifra desde que empezó la pandemia, con 356.000 nuevos casos.

En el mundo, los enfermos ascienden a 73,2 millones y ha habido 1,6 millones de muertes.

Por países, Estados Unidos, con 16,6 millones de casos, muestra una preocupante gráfica en ascenso que puede empeorar durante la temporada a medida que entre la estación de invierno.

Brasil le sigue en el continente con cifras de alarma, con más de siete millones de contagiados y un récord -este jueves- dede 70.000 nuevos positivos.

ANUNCIAN CIERRES

Precisamente, para frenar el avance de la epidemia, Ciudad de México y el colindante Estado de México cerrarán todas las actividades no esenciales desde este sábado y hasta el próximo 10 de enero.

"Tendremos una suspensión temporal de ciertas actividades económicas que ha sido analizado contribuyen importantemente a la movilidad y a la congregación de las personas", dijo en rueda de prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Ciudad de México, el principal foco rojo de la pandemia, acumula 277.733 casos de covid y 19.583 muertos, mientras el país suma 1.289.298 contagios y 116.487 decesos.

Frente a estos números, el funcionario hizo énfasis en que "no es el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación".

Aunque por el momento el Gobierno del colombiano Iván Duque descarta otro confinamiento, la pandemia evidenció hoy que está en plena aceleración al pasar de las 40.000 muertes por covid-19 en una jornada en la que tuvo un récord de 13.277 casos.

El informe oficial da cuenta de 232 decesos este viernes que elevaron a 40.019 el número de víctimas mortales por la pandemia, al tiempo de que el total de personas que han contraído el coronavirus en la nación cafetera asciende a 1.482.072.

EL CONO SUR ESTÁ EN ALERTA

Los Gobiernos del Cono Sur han decidido también tomar medidas de urgencia esta semana para evitar a toda costa que los sistemas de salud colapsen durante el fin de año.

Así, por ejemplo, en Chile hoy se detectaron 2.404 nuevos casos, la cifra más alta desde hace cinco meses, lo que evidencia que la pandemia toma impulso, sobre todo en la capital, que se prepara para su segundo fin de semana de confinamiento de la llamada "segunda ola" del virus.

"Vemos con preocupación el aumento de casos estos últimos días. Les pido que hagamos todos un esfuerzo y cuidémonos por el bien propio, de nuestras familias y de nuestros seres queridos", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.

En las últimas 24 horas se registraron asimismo 44 muertos, lo que eleva el balance total desde inicios de marzo a 16.051 fallecidos y 581.135 infectados.

Santiago, que con siete millones de habitantes estuvo en junio al borde del colapso sanitario, llevaba tres meses en plena apertura gradual de la economía pero la semana pasada retrocedió a la segunda fase que implica cuarentena los fines de semana y el cierre de todo comercio que no sea esencial.

Cerca, en Paraguay, se registran hasta la fecha 97.028 casos de contagio, de los que se han recuperado 69.351 pacientes y 2.032 han fallecido.

Por ello, el ministro de Sanidad paraguayo, Julio Mazzoleni, dio a conocer hoy que habrá restricciones de desplazamientos en el país entre el 25 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021.

El ministro recalcó la importancia de respetar "todas las medidas de protección" durante las últimas semanas del año para "no tener que pagar las consecuencias un par de semanas más adelante, en el mes de enero".

En el mismo sentido, el Senado uruguayo aprobó este viernes en una sesión extraordinaria el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que regulará el derecho de reunión por el aumento de casos, si bien el debate continúa en la Cámara de Representantes.

El proyecto permite limitar el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución, durante 60 días -prorrogables por 30 más- cuando haya "aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario".

"No está prohibida la manifestación. Si 300 personas rodearan el Palacio Legislativo a dos metros y todos con tapabocas no tendría que aparecer la policía, porque no tiene las características de la aglomeración. No se impide el derecho de expresión, se impide las cosas que contagian", dijo el senador del PN Jorge Gandini, en defensa del proyecto oficialista.

Para evitar la propagación del virus en Argentina, el presidente, Alberto Fernández, extenderá hasta el 31 de enero las medidas sanitarias adoptadas.

"Vamos a seguir con lo que hemos dispuesto hasta acá, de distanciamiento social. Entre hoy y mañana estaremos firmando el decreto de necesidad y urgencia. Vamos a seguir así hasta el 31 de enero", comentó el mandatario.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, Argentina acumula desde el inicio de la pandemia 1.524.372 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 41.534 muertos.