Lo primero que Aissata, de ocho años, le dijo a su padre por teléfono desde el hospital después de once días a la deriva en el Atlántico fue "Mamá no está, está en el mar"; el pequeño Seidou, de cinco, se refugia en su muñeco de Spiderman y se niega a aceptar que la suya ya nunca llegará y Amina, de seis... Amina aún no puede articular palabra. Niño y niñas del centro de menores en el que hasta hace poco estaban Aissata, su hermano y su hermana, se mantenienen entretenidos con diferentes actividades lúdicas, de aprendizaje y responsabilidades varias, para no pensar en lo que han vivido y lo que les queda por delante. En la imagen, niños que llegaron solos en patera a Canarias, en el centro de menores que ha cuidado de Aissata y Seidou y ahora asiste a Amina. EFE/Ángel Medina G.