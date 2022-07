La adición de un fármaco de inmunoterapia, pembrolizumab, a la quimioterapia de primera línea mejora un 27 % la supervivencia global de las pacientes con un tipo de cáncer de mama triple negativo avanzado, según los resultados actualizados de un estudio que lidera el International Breast Cancer Center (IBCC).

Este centro lidera el estudio internacional KEYNOTE-355, cuyos últimos resultados publica este jueves la revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM).