11 may. 2018

EFE Madrid 11 may. 2018

Científicos estadounidenses constatan que niños y adultos tratados con antibióticos orales tienen "un riesgo significativamente" más alto de desarrollar cálculos renales, por lo que sugieren cambiar los patrones de prescripción de estos fármacos para reducir la "epidemia" de esta afección, en concreto en niños.

Los resultados de esta investigación se publican en Journal of the Amercian Society of Nephrology, en un artículo en el que sus autores detallan que los mayores riesgos aparecen en edades tempranas y en pacientes expuestos a antibióticos más recientemente.