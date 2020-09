Aragón pasará desde mañana viernes a la "nueva normalidad" a todas las comarcas que aún mantienen restricciones por los rebrotes de coronavirus registrados a lo largo del verano, entre ellas la Comarca Central y la ciudad de Zaragoza, al conseguir una curva de contagios descendente y una estabilidad en la pandemia.

Así lo ha anunciado en las Cortes este jueves la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha admitido que el Gobierno de Aragón esperaba los rebrotes para octubre, no para el verano, y eso les pilló "con el pie cambiado", pero las medidas puestas en marcha desde el fin de estado de alarma, aunque no todas "perfectas", han sido proporcionadas, muchas de ellas pioneras, y han conseguido "doblegar la curva de contagios", algo que no ha podido lograr ninguna comunidad más.

De esta forma, mañana se publicará en el Boletín Oficial de Aragón la orden por la que volverán a la nueva normalidad las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Zaragoza y su Comarca Central y la ciudad de Huesca, hasta ahora en fase 2 por la incidencia de contagios de Covid-19.