Jiuquan (China), 16/06/2021.- A view of the launch site for the Long March-2F carrier rocket, carrying the Shenzhou-12, the day before launching, at the Jiuquan Satellite Launch Center, China's northwestern Gansu province, 16 June 2021. China will launch Shenzhou-12 spacecraft carrying three crew members to the orbiting Tianhe core module for a three-month mission on 17 June. It is the first spaceflight in almost five years when China sends humans into space. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY CHINA ESPACIO:EA3276. JIUQUAN (CHINA), 16/06/2021.- Vista del cohete portador Gran Marcha-2F, encargado de transportar a la a nave EFE/ Roman Pilipey/Archivo