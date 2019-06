Imagen facilitada por el Instituto Josep Carreras de Biola Javierre que dirige el instituto de investigación contra la leucemia y fue premiada en marzo por el programa L'Oreal Unesco for Women in Science, un reconocimiento que implica la necesidad de fomentar la igualdad en su campo, donde asegura que no existe, por lo que, en una entrevista con Efe, insta a las científicas a aprender a vender mejor sus logros. EFE/ ***SÓLO USO EDITORIAL* / *NO VENTAS*