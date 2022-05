7 may. 2022

EFE Ciudad del Vaticano 7 may. 2022

El pontificado de Francisco entra en "nueva etapa" y ahora su gran reforma se implementará "con el cambio de las personas", con los nombramientos en los diferentes dicasterios y a pesar de las "resistencias", explica en una entrevista a EFE el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) y coordinador del Consejo de cardenales que ayudó al papa a elaborar la Constitución para reorganizar la Curia.

Aunque no quiere profundizar mucho sobre de dónde llegan las "resistencias" a esta nueva Constitución, asegura que el papa sigue adelante, pues "no está muerto, está muy vivo y muy activo", y que no se trata de la etapa final de su pontificado sino de "una nueva etapa".