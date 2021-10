El ministro de Universidades, Manuel Castells, no enviará la reforma universitaria a las Cortes si no hay una predisposición favorable a aprobarla por parte de los grupos políticos y, en caso de tramitarse, quiere el apoyo de una "mayoría absoluta", no basta con que sea "suficiente" para sacarla adelante.

"Yo no voy a llevar la ley al Congreso sin saber que al menos hay una predisposición favorable a aprobar la ley, con enmiendas, si es necesario", señala el catedrático de Sociología, uno de los más prestigiosos del mundo, durante una entrevista con EFE, en la que pronostica que será un debate parlamentario largo de muchos meses.