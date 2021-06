El ex consejero delegado de Atlanti y de la filial Autostrade per l'Italia (ASPI), Giovanni Castellucci, afirmó hoy que un error de construcción provocó el derrumbe de un puente en Génova en 2018, siniestro en el que murieron 43 personas, y no la falta de mantenimiento e inversiones por parte de ASPI.

El que fuera hombre fuerte en la oferta pública de adquisición (opa) de Atlantia a la española Abertis, que se saldó con un acuerdo con ACS, de Florentino Pérez, señala en una entrevista que publica este lunes el diario "Corriere della Sera" que "ya en el año 2000, cuando se privatizó la empresa, el margen de seguridad" de uno de los pilares "se había reducido en un 80 %, a pesar de los controles realizados por el Estado".