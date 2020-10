La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha confinado perimetralmente desde este martes y durante 14 días al municipio vallisoletano de San Pedro de Latarce, de unos 500 vecinos, ante el aumento de los casos de covid, con 47 positivos y una situación de transmisión comunitaria.

La orden de la Consejería señala que el pueblo "padece una ineludible transmisión comunitaria de la pandemia", por lo que se ha optado por su confinamiento, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

Castilla y León ha decidido aplicar las mismas medidas que prevé la orden del Ministerio del pasado 30 de setiembre para las ciudades de más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia superior a 500 casos por cada cien mil personas, un 10 por ciento de positivos en los test en dos semanas o que los pacientes covid sean más del 35 % en las ucis.

Entre las nueve medidas de la orden de Sanidad están la restricción de la entrada y salida de San Pedro de Latarce, la limitación a seis personas en las reuniones y la reducción de aforos y horarios en comercios y restaurantes.

El confinamiento no ha pillado de sorpresa a los vecinos que ya se esperaban la medida en un pueblo que este martes ha amanecido, como desde hace una semana, "desangelado y sin un alma por la calle" por el incremento "inexplicable" de casos que ya les puso en alerta hace días.

Lo ha explicado a EFE su alcalde, Gonzalo Domínguez, quien ha añadido que los positivos en general tienen una sintomatología "muy leve", aunque tres de ellos han tenido que ser hospitalizados.

"No me lo explico, llevamos una semana encerrados en casa, está todo cerrado en el pueblo y no hemos hecho celebración de ningún tipo", ha resumido el regidor, quien ha incidido en que el municipio no posee grandes establecimientos ni infraestructuras, como residencias de mayores o supermercados.

Domínguez ha precisado que los cuatro bares del pueblo decidieron hace una semana "echar el cerrojo" ante los positivos confirmados, aunque la medida pudo haber llegado tarde, ya que estos establecimientos son el único punto de encuentro entre los paisanos.

El confinamiento es similar al que ya tienen otros nueve municipios de la Comunidad con unos 300.000 vecinos afectados en total.

Este martes están confinados León, Palencia, San Andrés de Rabanedo, en el alfoz de la capital leonesa, Miranda de Ebro, en Burgos y Medina del Campo, Iscar y Pedrajas, en Valladolid.

Y además Carpio, en Valladolid, y Sotoserrano, en Salamanca, que este martes cumplen los 14 días y que en principio saldrán del confinamiento, si los datos se mantienen, según indicó el jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado.