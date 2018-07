Disfrutar de las matemáticas a golpe de clic es lo que permite un innovador método "on line" español que acaba de cosechar nuevos premios como mejor proyecto emprendedor, por sacar de cada niño el máximo potencial de aprendizaje de una disciplina clave que suele atragantarse en los colegios.

Con varios galardones a sus espaldas y seleccionada en 2016 por la UE como iniciativa clave para liderar el futuro de la educación en Europa y por The Next Web y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) como una de las quince empresas de base tecnológica o "startup" con mayor potencial mundial, el método Smartick ha recibido recientemente el segundo premio "El Mundo Zen Adecco" al mejor proyecto emprendedor.