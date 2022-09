El programa "CESAR" (Cooperation through Education in Science and Astronomy Research) pone a disposición de la comunidad educativa numerosos recursos relacionados con la ciencia espacial y la investigación astronómica.

Impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, esta iniciativa educativa proporciona a los estudiantes de secundaria, a los universitarios y a los profesores experiencia practica sobre la investigación y la exploración espacial.