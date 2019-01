La comunidad científica china pidió que se investigue a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen por no supervisar "adecuadamente" a He Jiankui, que creó a los primeros bebés manipulados genéticamente para resistir al VIH de "forma ilegal" y ya ha sido despedido por ello. En la foto, He Jiankui presenta su trabajo en la II cumbre internacional sobre Edición del Genoma Humano en la Universidad de Hong Kong (China) el 28 de noviembre de 2018. EFE/Archivo