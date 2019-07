Varios refugiados se apoyan sobre un bidón de agua en el que se puede leer "Water is not for drink" ("Agua no potable") este jueves en el "campo de acogida" de Vucjak en Bosnia, que fue un antiguo vertedero y está situado en un bosque rodeado de minas. Éste es el lugar indefinido de los migrantes que esperan la mejor ocasión para tratar de cruzar desde el noreste de Bosnia a Croacia, y entrar así en la UE. EFE/ Velija Hasanbegovic