Cientos de personas han recorrido este mediodía algunas de las principales calles del centro de Gijón para rechazar la vacunación contra el coronavirus y las medidas sanitarias impuestas por la crisis sanitaria, en una protesta que ha discurrido con gritos a favor de la "libertad".

"El pasaporte covid es ilegal. ¡Desobediencia social ya!", "¡Los niños no se tocan!" y "Esto no va de virus. Esto va de dictadura" han sido algunas de las consignas que portaban los manifestantes, que no llevaban mascarilla ni guardaban la distancia de seguridad interpersonal.