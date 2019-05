J.H.M. (c), papa de la Iglesia Católica Palmariana entre 2011 y 2016 con el nombre de Gregorio XVIII, junto a su esposa N.A.T.G. (Izq), en la sala del Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla que ha condenado hoy a ambos a 6 y 5 años de cárcel respectivamente por un delito de tentativa de robo con violencia e intimidación y dos delitos de lesiones, pero que no irán a prisión por un acuerdo entre las distintas partes que ha contado con la conformidad de los encausados, la Fiscalía y la acusación particular. EFE