La empresa emergente Be More 3D presenta la primera casa construida in situ con una impresora 3D en España, una vivienda de 24 metros cuadrados hecha con una impresora 3D de hormigón de seis metros de ancho por tres de alto. EFE

La empresa emergente Be More 3D presenta la primera casa construida in situ con una impresora 3D en España, una vivienda de 24 metros cuadrados hecha con una impresora 3D de hormigón de seis metros de ancho por tres de alto. EFE