Hay pequeños gestos de humanidad que lo cambian todo, que transforman un muelle en el lugar más acogedor del mundo, que convierten en amigos a unos señores de uniforme aunque no los entiendas... Sobre todo, si no has cumplido dos años y al bajar de una patera alguien te recibe con un cuento. Esta tarde, se ha vivido uno de esos instantes en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, cuando una patrullera de Salvamento Marítimo desembarcaba a 63 personas rescatadas de dos pateras a más de 110 kilómetros de las islas, tras cinco o seis días en el mar.

De repente se puso en marcha la misma rutina de siempre, la que los cuerpos de emergencias y seguridad tienen más que entrenada este año en el que la afluencia de pateras casi se ha duplicado en Canarias: se preparan las mantas para recibir a los que llegan, se monta un hospital de campaña por si alguien necesita ayuda urgente, se organizan los primeros trámites de identificación policial....