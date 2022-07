Las comunidades indígenas de Latinoamérica sufren una persecución sin límites y sus miembros están siendo "criminalizados, asesinados o desaparecidos" sólo por reclamar el fin de la destrucción de sus territorios por empresas que solo buscan el beneficio, asegura Efe Nansedalia Ramírez, que hoy lidera en Turín (norte de Italia) una gran marcha ecologista.

"El simple hecho de defender tu territorio en América Latina significa que o vas a ser encarcelado injustamente o vas a desaparecer. No hay justicia, no hay derechos humanos, básicamente no hay leyes que respalden y protejan a nuestras comunidades", explica la joven activista mexicana invitada por "Viernes por el Futuro", el movimiento internacional que encabeza Greta Thunberg.