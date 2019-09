"Mi niña tiene cuatro años y medio, es de origen rumano pero indocumentada, hemos sufrido todo lo que conlleva ser una niña sin papeles, invisible, como no poder pedir ayudas para su discapacidad, ni una beca, ni viajar fuera de España", explica a Efe Justi Carretero, una de las 215 familias que tiene acogidos a menores rumanos en España.

La hija de Dionisia Segovia, una adolescente rumana de 16 años, dejó los entrenamientos de baloncesto porque no podía federarse al no tener pasaporte. "Cuando llegó al instituto se le complicaron aún más las cosas, no podía hacer intercambios, ni salir de excursión con sus compañeros, por supuesto, no tiene derecho a becas porque no existe", relata.