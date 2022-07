Imagen de la nebulosa del Anillo del Sur a 2.500 años luz, captada por el telescopio James Webb. EFE/EPA/NASA, ESA, CSA, and STScI HANDOUT MANDATORY CREDIT: (NASA, ESA, CSA, and STScI) HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Imagen del borde de una región cercana y joven donde se forman estrellas, llamada NGC 3324, en la Nebulosa de Carina, que se asemeja a un paisaje de "montañas" y "valles" salpicados de estrellas brillantes. EFE/EPA/NASA, ESA, CSA, and STScI HANDOUT MANDATORY CREDIT: (NASA, ESA, CSA, and STScI) HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES