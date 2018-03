El mayor estudio mundial de neuroimagen, liderado por la Fundación Pasqual Maragall y elaborado entre 533 personas, ha descubierto alteraciones en la estructura del cerebro en personas sanas que son portadoras de un gen que las hace más propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

El estudio, que publica hoy la revista "Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association", ha detectado, a través de las pruebas de resonancia magnética, alteraciones morfológicas cerebrales en personas sanas portadoras del gen APOE-e4.