Una subespecie de raya gigante capturada en la parte camboyana del rio Mekong y que mide 4 metros de longitud y pesa 300 kilogramos es el pez de agua dulce más grande descubierto hasta la fecha, asegura un grupo de científicos.

Un pescador local alertó a las autoridades y al grupo Wonder of the Mekong, un proyecto conservacionista camboyano-estadounidense, tras atrapar este espécimen el pasado día 13 de junio cerca de la población Stung Treng, en el noroeste de Camboya.