Centenares de hondureños, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, con muchos niños, siguen este jueves abandonando su país con la idea de llegar a Estados Unidos y la esperanza de acabar con la situación de desempleo e inseguridad que sufren en Honduras.

"Nos vamos porque no hay empleo, por la crisis económica y porque la verdad es que tenemos una delincuencia que ya no la aguantamos, no hay trabajo, los niños están sufriendo, la familia, porque no tenemos empleo en el país", dijo a Efe Juan Orellana, mientras esperaba su turno en el punto aduanero de Agua Caliente, en la frontera común entre Honduras y Guatemala.