Discriminación laboral a infectados en China: "Si tuviste covid, no vengas"

Dos años y medio después de que estallase la pandemia, los trabajadores chinos que han pasado la covid-19 se enfrentan todavía a discriminación a la hora de encontrar un empleo, sobre todo a raíz del reciente brote de Shanghái, el de mayor escala hasta la fecha en el país asiático.

"Si has dado alguna vez positivo por coronavirus o has trabajado en un hospital provisional, no vengas", rezan varias ofertas de trabajo en medios de Shanghái (este), en referencia a los hospitales construidos a contrarreloj por las autoridades locales el pasado abril para aislar a los miles de contagiados que registraba la megalópolis en aquellas fechas.