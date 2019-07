Cerca del 20 % de las 180 bolsas de plástico que consume cada español de media al año no se reutiliza y acaba su vida como residuo contaminante, alertan organizaciones ecologistas, tras exigir medidas más contundentes en el Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico, que se celebra este miércoles.

Esta jornada, que se celebra cada 3 de julio desde hace casi una década, se inscribe dentro del movimiento 'Break Free From Plastic', impulsado por el proyecto Zero Waste Europe y la coalición de organizaciones no gubernamentales GAIA, con el objetivo de avanzar hacia un futuro libre de contaminación plástica.