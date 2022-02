El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha dicho hoy que en España "se ha abusado de manera fuera de lugar" de la atención telefónica en la medicina primaria durante la pandemia y ha citado como ejemplo que en el primer año llegó a alcanzar el 71 %, frente al 39 % de media en la UE.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso por Sánchez Bayle ha aportado estos datos extraídos del informe "State of Health in the UE", que gestiona la Comisión Europea a partir del trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Observatorio Europeo de los Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria.