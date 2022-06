La mujer afgana no tiene derechos ni oportunidades, vive en una triple prisión: El burka, la casa y el gobierno. Las niñas y las mujeres en Afganistán son sometidas con dureza al régimen talibán, son ciudadanas de segunda, no pueden ser ellas mismas y no se les permite tener sueños.

"Afganistán es un infierno para las mujeres, es un centro penitenciario donde no existe la paz, donde somos tratadas peor que a los animales", ha explicado en una entrevista con EFE la refugiada Gita Saeed, activista para los derechos de las mujeres que tuvo que huir de su país para no ser asesinada o secuestrada por los talibanes.