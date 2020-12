El cuerpo del joven migrante hallado muerto en un hotel del sur de Gran Canaria que acoge temporalmente a un grupo de personas llegadas a Canarias en cayucos y pateras, no presenta signos de criminalidad.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Canarias han indicado este martes a Efe que, no obstante, hasta que no se realice la autopsia no se podrá determinar la causa de la muerte.