El campo de coladas formado por la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en La Palma, entre septiembre y diciembre de 2021, alcanzó espesores de hasta 65 metros, aunque la media es de 15,2 metros, según establece el primer modelo digital de alta resolución realizado en la zona.

Se trata del estudio "High-resolution Digital Surface Model of the 2021 eruption deposit of Cumbre Vieja volcano, La Palma, Spain", publicado en la revista "Scientific data", del grupo Nature, por investigadores del Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) de Italia, en colaboración con colegas del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).